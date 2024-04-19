Шесть БПЛА сбиты в Брянской области, загорелся объект энергетической инфраструктуры

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Шесть беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

По словам губернатора, пять ударных беспилотников были уничтожены над Выгоничским районом, один был сбит над территорией Суземского района.

Богомаз уточнил, что при падении сбитого беспилотника произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и аварийные бригады МРСК "Центр ПАО "Россети", которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Губернатор подчеркнул, что обошлось без пострадавших и выразил благодарность расчетам ПВО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в ночь на 19 апреля уничтожили 25 украинских снарядов РСЗО Vampire, три беспилотника и три ракеты ATACMS над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

Вечером 19 апреля российские силы ПВО сбили еще 3 украинских БПЛА над Белгородской областью.

