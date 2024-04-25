Российские космонавты Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос

Фото: youtube.com/tvroscosmos

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили выход в открытый космос в 22:33 по московскому времени. Об этом сообщили в Госкорпорации "Роскосмос".

Продолжительность выхода в открытый космос составила 4 часа и 36 минут. За это время Кононенко и Чуб перенесли адаптер со служебного модуля "Звезда" на модуль "Поиск", смонтировали платформу с адаптерами на "Поиске" и установили адаптер на платформу.

После этого на модуле "Поиск" космонавты установили научные аппаратуры "Кварц" на адаптере и "ТКК-КМ" на платформе с адаптерами. "Кварц" предназначен для изучения и контроля космической коррозии на МКС, а "ТКК-КМ" представляет собой трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы.

Кроме того, на модуле "Наука" Кононенко и Чуб дораскрыли вторую панель малогабаритного радиолокатора, а также демонтировали один из двух контейнеров научного оборудования "Биориск-МСН" на "Поиске".

Космонавты также взяли пробы-мазки с поверхности модуля "Наука" в интересах эксперимента "Тест".

Ранее сообщалось, что малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д" спустя почти 8 лет существования на орбите прекратил работу.

До этого стало известно, что "Роскосмос" и NASA ведут переговоры о создании универсальных стыковочных модулей для взаимопомощи в космосе в случае нештатных ситуаций.