"Роскосмос" и NASA собираются создать универсальные стыковочные модули

Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация "Роскосмос" и NASA ведут переговоры о создании универсальных стыковочных модулей для взаимопомощи в космосе в случае нештатных ситуаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора "Роскосмоса" Юрия Борисова.

"В случае аварийных или каких-то непредвиденных ситуаций, чтобы была возможность стыковаться российскими кораблями или американскими кораблями, здесь уже делить нечего, надо спасать людей. Я думаю, что в этом направлении мы продолжим работу", – отметил Борисов на встрече с учащимися, курсантами и студентами в ходе лекции в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге.

Он добавил, что проектов подобных масштабов, как с Международной космической станцией, у России и Соединенных Штатов после 2030 не предвидится, так как у РФ, США и Китая, скорее всего, появятся свои отдельные разработки.

До этого стало известно, что Россия и Белоруссия разрабатывают спутник по дистанционному зондированию Земли с уникальными характеристиками. В перспективе работа работа продлится до 2027–2028 годов. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что это необходимо для реальной экономики, для сферы обороны и безопасности.