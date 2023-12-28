NASA и "Роскосмос" продлили программу перекрестных полетов до 2025 года

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

NASA и "Роскосмос" приняли решение продлить программу перекрестных полетов на МКС до 2025 года включительно, рассказали в пресс-службе российской госкорпорации.

Уточняется, что договоренность была достигнута в целях поддержания надежности и функционирования МКС, в частности – это гарантия присутствия на американском сегменте космической станции как минимум одного представителя NASA, а также минимум одного представителя "Роскосмоса" на российском сегменте соответственно.



В "Роскосмосе" добавили, что в 2023 году были подписаны еще два соглашения между организациями об интегрированных полетах на российских и американских кораблях. Это нужно, чтобы в случае непредвиденных изменений в программах полета на станции не оставалось пустых сегментов.

Ранее стало известно, что срок работы Российской орбитальной станции (РОС), которая придет на смену МКС, будет заложен на уровне 50 лет. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов оценил стоимость создания РОС до 2032 года в 609 миллиардов рублей.



Первый модуль станции могут запустить уже в 2027 году. До этого Владимир Путин также заявлял о важности именно этой даты, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС.

Ранее сообщалось, что российские космонавты могут отправиться на Луну в период с 2031 по 2040 год. Возведение самой лунной базы запланировано на период с 2041 по 2050 год.

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