Российские космонавты могут отправиться на Луну в 2031–2040 годы

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Российские космонавты могут отправиться на Луну в период с 2031 по 2040 год, пишет ТАСС со ссылкой на доклад генерального конструктора России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьева.

Он представил проект дорожной карты освоения Луны на заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Из него следует, что данный этап освоения естественного спутника предполагает начало пилотируемых экспедиций и первую высадку, а также геологические исследования.

Возведение самой лунной базы запланировано на период с 2041 по 2050 год. В дорожной карте указывается, что в это время ученые намерены осуществить "закрепление приоритета" России на Луне. Вместе с тем в 2041–2050 годах предполагается начало добычи и использования воды, в том числе кислорода.

Кроме того, из доклада следует, что специалисты планируют начать отработку технологий производства из местных ресурсов. Для этого ученые на Луне начнут использовать экспериментальные добывающие и производственные комплексы. Соловьев также упомянул о ресурсах Луны, которые специалисты намерены задействовать для освоения космического пространства.

Лунная программа во времена СССР предполагала создание сети обитаемых баз и осуществление научных экспериментов в 1970–1985 годы. На тот момент в РФ хотели к началу 1970-х годов обеспечить пребывание космонавтов на Луне в течение 15–20 суток. Однако большую часть программы в советские годы реализовать не получилось. Современная Россия возобновила ее в 2021 году.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что эксплуатация МКС будет продлеваться настолько, насколько это будет возможно. По его словам, в настоящее время полным ходом идут работы над проектом перспективной Российской орбитальной станции (РОС) в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

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