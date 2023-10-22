Изготовление спутников "Скиф" начнется в России в 2024 году

Фото: roscosmos.ru/ИСС

Изготовление штатных спутников "Скиф", которые войдут в одноименную орбитальную группировку, начнется в России в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию "Роскосмос".

"У нас заключен контракт на разработку и изготовление первого этапа группировки в составе шести космических аппаратов среднеорбитальной системы широкополосного доступа в интернет "Скиф". Сейчас идет разработка эскизного проекта, на следующий год запланирована комплектация и начало изготовления", – отметили в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", до конца 2023 года должна состояться защита эскизного проекта. Запуск спутников "Скиф" ожидается в 2026 и 2027 годах по два спутника на одну ракету-носитель "Союз-2.1б".

В госкорпорации уточнили, что спутник "Скиф-Д" в рамках федерального проекта "Сфера" был запущен 22 октября 2022 года на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М".

В "Роскосмосе" добавили, что полная группировка будет состоять из 12 аппаратов "Скиф", по 4 на каждой из трех орбитальных плоскостей.

Ранее сообщалось, что выход российских космонавтов в открытый космос 25 октября продлится около 6 часов 30 минут. Если в рамках выхода в открытый космос основные задачи будут выполнены досрочно, то космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб приступят к дополнительным, выполнение которых займет еще около 2 часов.

Первые шесть спутников "Скиф" изготовят в России в 2024 году