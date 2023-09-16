Гендиректор "Роскосмоса" назвал причину крушения станции "Луна-25"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за несработавших акселерометров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора "Роскосмоса" Юрия Борисова.

Из-за того, что акселерометры не включились, корректирующий двигатель станции не прекратил свою работу вовремя.

Борисов добавил, что специалисты устанавливают причины случившегося. На сегодня есть 16 различных версий, 11 из них уже проверили. Расследование планируется завершить к концу сентября.

Юрий Борисов также поделился, что после произошедшего со станцией "Луна-25" первые слова поддержки он получил от администратора NASA Билла Нельсона.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя примерно пять с половиной дней космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли, однако уже 20 августа связь с ним прервалась.

Позже стало известно, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что послужило причиной крушения аппарата.

В СМИ появилась информация, что потеря "Луны-25" может спровоцировать перестановки в "Роскосмосе".

Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции "Луна-25"