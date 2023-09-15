Корабль "Союз МС-24" пристыковался к МКС с новым экипажем

Фото: youtube.com/tvroscosmos

Пилотируемый корабль "Союз МС-24" смог пристыковаться к модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает "Роскосмос".

Как следует из трансляции, которую вела корпорация, корабль присоединялся к станции в автоматическом режиме.

Отмечается, что на МКС прибыли космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара и заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина – командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко. Последний станет четвертым специальным корреспондентом ТАСС, который попал на орбиту.

Вечером 15 сентября ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" и тремя членами экипажа стартовала с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур. Полет до МКС проходил по двухвитковой схеме сближения.

Экипаж "Союза МС-24" был утвержден днем ранее, 14 сентября. Отмечалось, что Кононенко может стать первым человеком на Земле, который пробыл в космосе более тысячи суток.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года. Они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".



Ракета-носитель "Союз" стартовала с космодрома Байконур