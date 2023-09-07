Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем

Фото: AP/TAСС

Ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны стартовала с космодрома Танэгасима. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее запуск модуля несколько раз переносили из-за погодных условий. Посадочный модуль, получивший название SLIM, предназначается для исследования кратеров и рельефа естественного спутника Земли. Кроме того, он оснащен специальной камерой, позволяющей измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

Модуль обладает технологиями, которые позволяют совершить точную посадку в определенном месте на Луне с отклонением не более ста метров. Данные, полученные с аппарата, планируется использовать, в том числе, в рамках лунной программы США.

Ранее сообщалось, что 23 августа посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала первой страной, у которой получилось успешно посадить аппарат на южном полюсе Луны.

"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной научной операцией. Позже страну поздравил и Владимир Путин.

В Индии заявили об отправке нового аппарата к Солнцу