"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной посадкой модуля на Луну

Фото: Иван Тимошенко/Роскосмос Медиа/ТАСС

"Роскосмос" поздравил коллег из Индии с успешной посадкой на Луну аппарата "Чандраян-3". Сообщение опубликовано в телеграм-канале госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата "Чандраян-3", – говорится в сообщении.

В нем подчеркнули, что исследования естественного спутника Земли важны для всего человечества, потому что в будущем Луна может стать "площадкой для освоения дальнего космоса".

В среду, 23 августа, посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" вышел в заданную точку лунной орбиты и начал спуск к поверхности Луны. Позже он успешно на ней приземлился.

Индия стала первой страной, которая успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны. Специалисты ожидают, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе поверхности Луны.

Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны