17:42Наука
"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной посадкой модуля на Луну
Фото: Иван Тимошенко/Роскосмос Медиа/ТАСС
"Роскосмос" поздравил коллег из Индии с успешной посадкой на Луну аппарата "Чандраян-3". Сообщение опубликовано в телеграм-канале госкорпорации.
"Госкорпорация "Роскосмос" поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата "Чандраян-3", – говорится в сообщении.
В нем подчеркнули, что исследования естественного спутника Земли важны для всего человечества, потому что в будущем Луна может стать "площадкой для освоения дальнего космоса".
В среду, 23 августа, посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" вышел в заданную точку лунной орбиты и начал спуск к поверхности Луны. Позже он успешно на ней приземлился.
Индия стала первой страной, которая успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны. Специалисты ожидают, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе поверхности Луны.
Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны
Читайте также