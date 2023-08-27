Индийский аппарат передал первые данные с Луны

Фото: twitter.com/ISRO

Индийский луноход "Прагьян" передал на Землю первые данные с Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в социальной сети X (ранее Twitter).

"ChaSTE (поверхностный термофизический эксперимент "Чандра". – Прим. ред.) измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что луноход при помощи датчика способен измерять температуру почвы спутника Земли на глубине до 10 сантиметров. Кроме того, организация представила график температур, который демонстрирует измение температуры поверхности Луны и приповерхностного слоя на различных глубинах, фиксирующиеся при проникновении зонда.

В организации подчеркнули, что это первые научные данные о южном полюсе Луны.

По данным информационного агентства Press Trust of India, полученные данные с Луны оказались неожиданными для экспертов.

"Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали", – заявил сотрудник ISRO Би Дарукеша.

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно приземлился на поверхности естественного спутника Земли 23 августа. Индия стала первой страной, успешно посадившей аппарат на южном полюсе Луны. Станцию "Чандраян-3" запустили в космос 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа.

"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной посадкой на Луну "Чандраяна-3". Немногим позже Индию с этим значимым событием поздравил Владимир Путин. Российский лидер направил поздравительное обращение к президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

Президент РФ обратил внимание, что это событие стало большим шагом в освоении космоса. Путин подчеркнул, что Индия достигла впечатляющего научного прогресса.



"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну