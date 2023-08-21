В "Роскосмосе" сообщили об отстыковке корабля "Прогресс МС-22" от МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Грузовой корабль "Прогресс МС-22" покинул Международную космическую станцию (МКС), совершив отстыковку от служебного модуля "Звезда", чтобы освободить место для следующего корабля. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

Отстыковка произошла в 02:50 по московскому времени. Грузовой корабль проработал на МКС более полугода.

Отмечается, что через несколько часов включится двигатель на торможение для сведения корабля с орбиты, после чего аппарат войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Место аппарата на космической станции займет новый корабль "Прогресс МС-24", старт которого запланирован на 23 августа.

Ранее сообщалось, что ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" установили на старт космодрома Байконур.

Аппарат доставит на МКС почти 2,5 тонны грузов, включая 500 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, а также свыше 1,5 тонны ресурсного оборудования и инструментов, одежду и продукты питания.

Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" установили на старт космодрома Байконур