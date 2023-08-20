Орбита "Луны-25" не дает сфотографировать посадочные модули "Аполлонов" США – РАН

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Орбита, на которой находится станция "Луна-25", не позволяет сфотографировать посадочные модули космических кораблей "Аполлон" США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук Натана Эйсмонта.

"Можно было бы подобрать орбиту, чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что на орбите пока нельзя сфотографировать модули, однако это не является сверхзадачей.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли составит примерно пять с половиной суток. Затем станция займет околополярную орбиту высотой 100 километров и проработает около Луны от трех до семи суток.

Отмечалось, что посадку станции в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны планируется осуществить впервые в истории космонавтики. 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли.

Ранее стало известно, что импульс для перехода на предпосадочную орбиту был выдан автоматической станцией "Луна-25". После этого произошла нештатная ситуация.

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