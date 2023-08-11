Ракета "Союз" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома "Восточный"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома "Восточный". Это следует из трансляции запуска аппарата, который ведет госкорпорация "Роскосмос" на своем YouTube-канале.

Путь межпланетной станции до спутника Земли составит около 5,5 суток. Затем она займет околополярную орбиту высотой 100 километров и проработает у около Луны от трех до семи суток.

Впервые в истории космонавтики посадку станции планируется осуществить в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны.

"Луна-25" будет анализировать лунный грунт и проводить другие исследования окружающей среды. Для этой цели станцию оснастили комплексом научного оборудования, системой технического зрения с функциями визуального контроля и определения географических координат.

Согласно оценкам ученых, первые научные результаты будут получены уже осенью.

Запуск автоматической станции "Луна-25", стал первой в современной истории России отечественной миссией на естественный спутник Земли. Последняя советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны, забора и доставки лунного грунта на Землю "Луна-24" была запущена с космодрома Байконур 9 августа 1976 года.

"Актуальный репортаж": запуск аппарата "Луна-25" состоится в ночь на 11 августа