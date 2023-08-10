За спутником – будущее: для чего Россия запускает миссию "Луна-25"

На космодроме Восточный полностью собрали ракету "Союз" для запуска первой в истории современной России миссии "Луна-25". В небо она должна взлететь в ночь на 11 августа. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Сегодня уже никому не нужно объяснять, зачем человечество так стремится на Луну. Причин довольно много, и все они сугубо практические. На Луне очень много полезных ископаемых: титана, железа, алюминия, кремния, магния и редкоземельных минералов. Здесь же в изобилии имеется гелий-3 – изотоп, который можно применять, например, в термоядерном синтезе.

На спутнике получится без проблем собирать солнечную энергию – там нет атмосферы, которая мешала бы проникновению лучей, а сутки длиннее земных почти в 15 раз. В конце концов, Луна может стать промежуточным космодромом для полетов к другим планетам – сила тяжести здесь в шесть раз меньше, чем на Земле. Это значит, что взлетать с такой базы намного проще, да еще и преодолевать сопротивление атмосферы не придется.

Одним словом, Луна – перспективный форпост, осваивать который необходимо прямо сейчас. За последние 100 лет исследовательские аппараты к ней отправляли самые разные страны. Долгое время это были исключительно СССР и США, но затем на поверхности спутника и его орбите побывали аппараты Японии, Китая, Индии, Израиля, Южной Кореи и Евросоюза.

После распада Советского Союза российская лунная программа была заморожена, но теперь она возобновлена. Предстоящую миссию назвали "Луна-25", отдавая дань 24 предыдущим советским запускам (последний аппарат "Луна-24" был запущен в 1976 году).



Российские специалисты создали автоматическую станцию, которая должна приземлиться на поверхности спутника. Советские зонды в основном работали в экваториальных областях Луны – местность в этих районах относительно ровная, без существенных перепадов высот. Новая же станция отправится к южному полюсу спутника, где рельеф поверхности намного сложнее. Этот район был выбран для работы не просто так: "Луна-25" исследует верхний слой грунта, а также пробурит поверхность в поисках воды.

Жидкой воды там быть не может, так как для этого требуется достаточно большое давление. А вот лед может существовать на Луне продолжительное время – это еще в 1916 году предположил Константин Циолковский. Правда, солнечное излучение довольно быстро рассеивает его. Но на дне тех кратеров, в которые свет не попадает, лед может сохраняться тысячелетиями.

Это уже доказано практически. Известно, что в четырех десятках кратеров в районе Северного полюса Луны найдено примерно 0,6 кубических километра льда. По оценкам специалистов, замерзшая жидкость есть и на Южном полюсе – именно это попытается определить российская станция. Лунный лед в будущем сможет обеспечить водой колонистов, а также станет "исходником" для выработки топлива.

К запуску "Луны-25" уже почти все готово. Аппарат протестирован и установлен в полностью собранную ракету "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". После трехдневного полета и мягкой посадки на поверхность Луны зонд должен проработать там не менее года. Впрочем, известно, что космическая техника часто превышает все расчетные сроки эксплуатации и функционирует намного дольше.

Хотя...