Привет с Красной планеты: как ученым удалось организовать прямой эфир с Марса

Европейское космическое агентство впервые в истории провело прямую трансляцию с Марса. О подробностях этого события рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: ESA/DLR/FU Berlin/G. Michael

В июле 2003 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с разгонным блоком "Фрегат". На ее борту находилась автоматическая станции Европейского космического агентства Mars Express, предназначенная для исследования Красной планеты. Этот космический аппарат состоял из орбитальной станции – искусственного спутника Марса – и спускаемого аппарата с автоматическим зондом "Бигль-2".

Через полгода Mars Express достиг Марса, отстыковал зонд и вышел на орбиту вокруг планеты. Правда, "Бигль-2", отправившийся к поверхности, так больше на связь и не вышел. О том, куда он пропал, долго шли бурные споры. Лишь 12 лет спустя выяснилось, что зонд совершил удачную посадку, но не смог открыть солнечные батареи, а потому не включил свои основные приборы.

Зато Mars Express остался в штатном режиме и продолжает работать на орбите по сей день. За два десятка лет аппарат претерпел множество нештатных ситуаций: с ним пропадала связь, он впадал в "спячку" из-за недостаточной освещенности, его блоки памяти отказывались работать. Все это земные инженеры смогли преодолеть и исправить дистанционно. В то же время Mars Express отправил на Землю множество ценных данных. Он изучал атмосферу Марса, его геологию, обнаружил облака из сухого льда и подледное озеро на южном полюсе.

В феврале 2007 года был проведен интересный эксперимент. Дело в том, что на борту Mars Express была установлена камера визуального мониторинга (VMC), которая использовалась только во время отстыковки "Бигля-2" и больше не включалась. Пять лет спустя ее вновь активировали, но уже для проекта "Сфотографируй Марс". К камере дали доступ студентам специализированных вузов, и они удаленно делали снимки Красной планеты.

В 2023 году, чтобы отметить двадцатилетие со дня запуска аппарата, камеру вновь оживили, организовав "прямую трансляцию с Марса". Кавычки здесь употреблены не просто так. На самом деле акция мало походила на то, что обычно называется прямой трансляцией.



Фото: ESA/ATG medialab; Mars: ESA/DLR/FU Berlin

Во-первых, Mars Express не снимал видео, а делал цифровой снимок раз в 50 секунд. Это изображение не сохранялось в памяти аппарата, а сразу же транслировалось на Землю. Радиосигнал преодолевал около 300 миллионов километров и появлялся на сайте агентства примерно через 18 минут: 17 требовались на доставку изображения и еще одна на его обработку на серверах. Мало того, трансляция временами прерывалась из-за сильной облачности над Испанией, где находилась принимающая антенна.

Во-вторых, станция, как мы помним, находится на орбите, поэтому на снимках можно было увидеть слегка размытое общее изображение самой планеты (и то не целиком). То есть говорить о трансляции непосредственно с Марса нельзя. И тем не менее эту акцию все равно можно считать историческим событием. Даже с учетом всех вышеперечисленных факторов человечество еще никогда не передавало прямой сигнал с околомарсианской орбиты для всех желающих.

Целый час каждый пользователь интернета мог наблюдать планету такой, какой ее видит камера Mars Express. Зрелище действительно получилось захватывающим: например, на некоторых кадрах были отчетливо видны белые облака. Спустя 60 минут трансляцию остановили: сделано это было для того, чтобы не расходовать запас энергии станции.

Когда-нибудь "прямой эфир" с других планет станет для человечества обычным делом. Конечно, ограничение скорости света никто не отменял, и задержки между отправкой и получением так и останутся очень большими. Но серии редких фотографий когда-нибудь превратятся в потоковое видео, а чуть позже к нему присоединится и звук. Правда, всего этого не стоит ожидать в ближайшее десятилетие: для такого технологического рывка потребуется гораздо больше времени.

Хотя…