Истина где-то рядом: как NASA предлагает изменить подход к изучению НЛО

Космическое агентство NASA провело первое открытое заседание, на котором обсуждалась деятельность независимой исследовательской группы по поиску НЛО, или, как их теперь называют, "неопознанных воздушных феноменов". О предварительных итогах дискуссии рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



В массовой культуре принято считать, что НЛО – это летающие тарелки, инопланетные космические корабли. Одни уверены, что внеземные существа давно изучают нас. Другие же полагают, что все это сказки и бредни.

При этом оба официальных определения – как старое "неопознанные летающие объекты", так и новое "неопознанные воздушные феномены" – гораздо шире. В них вписываются не только "зеленые человечки", но и абсолютно все непонятное, что можно обнаружить над Землей. В частности, и заблудившиеся метеорологические зонды, и шаровые молнии, и облака странной формы, и (куда же без них) гипотетические аппараты из других миров.

Строго говоря, описания неизвестных человечеству атмосферных феноменов можно найти едва ли не в каждом историческом трактате. И "шестикрылые серафимы", и "ангелы, спускающиеся с небес", и "небесные колесницы" – все это тоже относится к НЛО, поскольку люди не знают, что это было, и наблюдали это в воздухе.

Но привычный нам вид уфология приняла только в 20 веке, приблизительно после первой мировой войны. Не будем вдаваться в подробности, скажем лишь, что НЛО наблюдали и в космосе, и под водой, и на поверхности Земли. Их особенно часто видят над военными базами. Правительства многих стран ведут исследования этого феномена, но всегда засекречивают их результаты.

В июне 2022 года американское космическое агентство NASA сформировало группу исследователей, в задачу которой входило изучение объектов и явлений, не поддающихся немедленной идентификации. В ее состав вошли астронавт Скотт Келли, за плечами которого четыре полета в космос, а также 15 других специалистов из разных научных сфер, в том числе астрономы, океанограф и журналисты. Руководит командой астрофизик Дэвид Сперджел из Принстонского университета.



О каких-либо результатах работы специалистов говорить пока рано. Но недавно группа провела первое открытое заседание, на котором ее представители рассказали о некоторых аспектах исследований. Дискуссия получилась довольно рутинной, и в основном состояла из перечисления проблем, которые мешают полноценному изучению.

Главное препятствие – это катастрофическая нехватка информации. Те свидетельства случайных очевидцев, к которым есть открытый доступ, чаще всего оказываются либо отрывочными и неопределенными, либо описывают известные природные феномены вроде лентикулярных облаков (которые по своей форме напоминают летающую тарелку) или атмосферных электрических разрядов. А на вызывающие больше доверия фото- и видеозаписи, сделанные астрономами, летчиками или военными, наложен гриф "секретно".

Участники группы рассказали, что сегодня задача изучения НЛО поменяла фокус. Если раньше главной целью было определение природы неопознанных феноменов, то сегодня ученые пытаются понять, какие риски могут нести эти явления и как земляне способны от них защититься.

Поскольку интерес общественности к этой теме очень высок, NASA считает своим долгом дать ей строгую научную оценку. Исследователи планируют разработать стандарты, по которым будет осуществляться сбор данных. Также создать краудсорсинговую платформу по отслеживанию НЛО и приложить все усилия, чтобы изменить негативное отношение общества к сообщающим о неопознанных объектах. Кроме того, предлагается подключить к изучению искусственный интеллект, но участники группы пока не очень представляют, как именно это можно сделать.

К сожалению, подытожить заседание можно лишь фразой: "Мы совершенно точно знаем, что практически ничего не знаем". Но поскольку люди заинтересованы в теме НЛО, возможно, в обозримом будущем нам все же удастся выяснить, что это такое.

Хотя…

