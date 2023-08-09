Запуск орбитального аппарата "Луна-26" состоится в 2027 году – "Роскосмос"

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Орбитальный аппарат "Луна-26", предназначенный для дистанционного изучения спутника Земли, планируется запустить в 2027 году. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"После "Луны-25" пойдет "Луна-26", запуск намечен на 2027 год", – сказал представитель госкорпорации.

По его словам, будущий космический аппарат также выступит в роли ретранслятора сигнала от "Луны-27", которая будет работать непосредственно на поверхности небесного тела с использованием бурильной установки.

Ранее стало известно, что 11 августа Россия запустит на Луну автоматическую станцию "Луна-25". Это станет первой в современной истории страны отечественной миссией на естественный спутник Земли. В настоящий момент станция уже находится на космодроме Восточный.



Станцию "Луна-25" пристыковали к разгонному блоку на космодроме Восточный