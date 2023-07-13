"Роскосмос" успешно испытал двигатель для ракет "Ангара"

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Научно-производственное объединение "Энергомаш", входящее в "Роскосмос", провело успешные испытания ракетного двигателя РД-191, который предназначен для ракет "Ангара". Об этом сообщается в пресс-службе "Роскосмоса".

"Для НПО Энергомаш программа РД-191 является приоритетной. Она направлена на решение стратегической задачи по обеспечению гарантированных поставок в долгосрочной перспективе жидкостных ракетных двигателей в интересах государственных заказчиков", – говорится в сообщении.

Как уточнили в "Роскосмосе", в данный момент реализуются два направления: изготовление и поставка двигателей РД-191 для комплектации серийных носителей тяжелого класса "Ангара-А5" и легкого "Ангара-1.2", а также разработка модернизированных двигателей РД-191М для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5М".

Ранее в НПО имени Лавочкина рассказали о завершении наземных испытаний "Луны-25". Как уточнили в НПО, наземный комплекс управления уже готов к началу летных испытаний "Луны-25". Испытания проходили на космодроме Восточный.

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