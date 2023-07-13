В НПО Лавочкина рассказали о завершении наземных испытаний "Луны-25"

Фото: roscosmos.ru

Все наземные испытания космического аппарата "Луна-25" первой в истории современной России миссии к Луне были завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу научно-производственного объединения имени Лавочкина.

"Все наземные испытания космического аппарата завершены", – отметили в пресс-службе.

Как уточнили в НПО имени Лавочкина, наземный комплекс управления уже готов к началу летных испытаний "Луны-25".

Ранее сообщалось, что "Луну-25" доставили на космодром Восточный. Как отметили в "Роскосмосе", перед отправкой станция космический аппарат прошел приемо-сдаточные и предъявительские испытания.

На космодроме "Восточный" "Луна-25" прошла предполетную подготовку, заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком "Фрегат".

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