Путин назвал перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями

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Президент РФ Владимир Путин посчитал "очень интересной и перспективной" программу по освоению "низкого" космоса и пообещал обсудить эту тему с руководством "Роскосмоса". Об этом пишет ТАСС.

На форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" президент поговорил с Вячеславом Темкиным, который представляет инновационное предприятие "Кипр" из Сергиева Посада. Тот рассказал, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов на высотах до 200 километров, хотя все современные спутники работают на высотах от 500 километров.

"Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята и нужно активно здесь работать, пока она не занята. Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой "Роскосмоса". – Прим. ред.). Обещаю!" – заверил Путин.

Ранее научно-производственное объединение "Энергомаш" разработало первый летный двигатель РД-171МВ для ракеты-носителя "Союз-5". Следующим этапом проекта станут межведомственные испытания РД-171МВ и серийная поставка двигателей для "Союзов-5".

До этого в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) прошли испытания макета скафандра, который российские космонавты будут использовать для выходов на поверхность Луны. Он был создан в Научно-производственном предприятии "Звезда" имени академика Гая Северина при участии ЦПК и головного научного института "Роскосмоса" "ЦНИИмаш".

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