В ЦПК прошли испытания макета российского лунного скафандра – "Роскосмос"

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В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) прошли испытания макета скафандра, который российские космонавты будут использовать для выходов на лунную поверхность. Об этом заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

"В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина прошли испытания макета нового скафандра, который будет использоваться российскими космонавтами для выходов на лунную поверхность", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что макет скафандра был создан в Научно-производственном предприятии "Звезда" имени академика Гая Северина при участии ЦПК и головного научного института "Роскосмоса" "ЦНИИмаш".

Ранее сообщалось, что космическая компания SR Space и ИТ-холдинг Т1 планируют впервые в России запустить в космос частную ракету в этом году.

Отмечается, что запуск суборбитальной ракеты на высоту более 100 километров (за верхнюю границу атмосферы – линию Кармана) запланирован на конец 2023 года. На такую высоту выведут передатчик сигнала.

Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 году