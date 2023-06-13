Следующий выход российских космонавтов в открытый космос пройдет 22 июня

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты в следующий раз выйдут в открытый космос 22 июня, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"9–12 июня по программе полета российского сегмента станции выполнены: <…> подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-59) по российской программе, запланированному на 22 июня", – указано в уведомлении.

Ранее в "Роскосмосе" рассказали о планах изменить внешний вид своего логотипа. Новый логотип госкорпорации может быть сделан в одноцветном и многоцветном вариантах, название "Роскосмос" может быть написано латинскими символами.

Кроме того, сейчас эмблема "Роскосмоса" вписана в круг темно-синего цвета, в новом проекте круга нет.

Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 году