В "Роскосмосе" сообщили о планах изменить логотип

Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация "Роскосмос" планирует изменить внешний вид своего логотипа. Об этом сказано в проекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас эмблема "Роскосмоса" вписана в круг темно-синего цвета, в опубликованном проекте круга нет.

"Эмблема государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" представляет собой изображение в виде красной стрелки, символизирующей космическую ракету, расположенную поверх серого эллипса, символизирующего космическую орбиту, и словесный элемент "Роскосмос", – сказано в документе.

В положении указано, что логотип госкорпорации может быть сделан в одноцветном и многоцветном вариантах, название "Роскосмос" может быть написано латинскими символами.

Ранее "Роскосмос" рассказал, что РФ впервые в истории отечественной космонавтики полностью развернула группировку гидрометеорологических аппаратов "Электро-Л". В госкорпорации подчеркнули, что система состоит из трех спутников.

До этого в "Роскосмосе" определили состав экипажей, которые будут готовиться к полету на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2023 года и весной 2024-го. В экипаж 70 и 71 вошли космонавты "Роскосмоса" Николай Чуб и Олег Кононенко и астронавт NASA Лорал О'Хара. В экипаж 21 включены космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и гражданка Белоруссии.