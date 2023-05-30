РФ развернула на ГСО полную группировку гидрометеорологических спутников

Фото: roscosmos.ru

Россия впервые в истории отечественной космонавтики полностью развернула группировку гидрометеорологических аппаратов "Электро-Л". Об этом Госкорпорация "Роскосмос" сообщила на своем сайте.

В сообщении уточнили, что космический аппарат "Электро-Л" № 4 начали использовать по целевому назначению. Отмечается, что спутники "Электро-Л" могут проводить съемку Земли с частотой 15 минут. Благодаря снимкам специалисты решают вопросы мониторинга климата, анализируют океаны и моря, получают информацию о чрезвычайных ситуациях, также повышается оперативность прогнозов погоды, добавляют в "Роскосмосе".

В Госкорпорации подчеркнули, что система состоит из трех спутников. Аппарат "Электро-Л" № 2 был запущен 11 декабря 2015 года, "Электро-Л" № 3 – 24 декабря 2019 года, "Электро-Л" № 4 – 5 февраля 2023 года.

Ранее в "Роскосмосе" определили состав экипажей, которые будут готовиться к полету на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2023 года и весной 2024-го. В экипаж 70 и 71 вошли космонавты "Роскосмоса" Николай Чуб и Олег Кононенко и астронавт NASA Лорал О'Хара. В экипаж 21 включены космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и гражданка Белоруссии.

До этого в "Роскосмосе" сообщили, что спутник "Кондор-ФКА" выведен на заданную орбиту. Запуск второго спутника "Кондор-ФКА" запланирован на 2024 год, еще двух – к 2029–2030 годам.