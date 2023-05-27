Спутник "Кондор-ФКА" выведен на заданную орбиту – "Роскосмос"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" выведен на заданную орбиту. Об этом сообщает Госкорпорация "Роскосмос".

"Средства выведения отработали в штатном режиме", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

В корпорации также сообщили, что запуск второго спутника "Кондор-ФКА" запланирован на 2024 год, еще двух – к 2029–2030 годам.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" состоялся в ночь на 27 мая с космодрома Восточный в Амурской области. С начала года это восьмой пуск российской ракеты-носителя и первый – с космодрома Восточный.

Вскоре после пуска разгонный блок "Фрегат" со спутником "Кондор-ФКА" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту.

Данный спутник предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.

По словам министра по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, всего на 2023 год запланировано четыре пуска ракет космического назначения с космодрома Восточный.