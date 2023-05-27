С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

С космодрома Восточный в субботу, 27 мая, состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА". Об этом сообщает Госкорпорация "Роскосмос".

Пуск ракеты прошел в 00:14 по московскому времени в штатном режиме. С начала года это восьмой пуск российской ракеты-носителя и первый – с космодрома Восточный.

Уточняется, что разгонный блок "Фрегат" со спутником "Кондор-ФКА" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту.

Спутник "Кондор-ФКА" может получать снимки земной поверхности в любое время суток и при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности. Аппарат был разработан военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения".

Ранее сообщалось, что российский НИЯУ МИФИ запустил новую крупнейшую в мире установку для исследования траекторий космических лучей "Трек". Как рассказали ученые, применение нового детектора позволит расширить изучаемый диапазон энергий космических лучей.

В ночь на 13 мая российские космонавты на Международной космической станции (МКС) Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос. В "Роскосмосе" напомнили, что это был 68-й выход российских космонавтов в открытый космос в рамках проекта МКС и третий с начала года.