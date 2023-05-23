Новый детектор космических частиц заработал в России

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Российский НИЯУ МИФИ запустил новую крупнейшую в мире установку для исследования траекторий космических лучей "Трек", сообщает "Газета.ру".

Как рассказали ученые, применение нового детектора позволит расширить изучаемый диапазон энергий космических лучей – до рекордного интервала 10^14–10^19 эВ. В данной области наблюдается так называемая мюонная загадка – избыток мюонов в атмосфере Земли.

Загадка заключается в том, что в экспериментальных условиях число мюонов, которые образуются в верхних слоях атмосферы, значительно превосходит теоретические расчеты. Для понимания причин такого явления необходимо иметь возможность точно определять количество мюонов и их энерговыделение.

Внутренняя плоскость детектора "Трек" была создана в 2022 году. В мае этого года исследователи получили первые экспериментальные данные. Ученые выяснили, что "Трек" показывает хорошую точность относительно других детекторов. В дальнейшем будет осуществляться отладка дрейфовых камер и регистрирующей электроники устройства.

"Самое главное, что кроме нас решить мюонную загадку никто не сможет – потому что нужно два независимых детектора, и теперь они у нас есть: трековый и черенковский. И вот тогда мы сможем дать ответ – откуда берутся эти лишние мюоны", – заявил руководитель научно-образовательного центра НЕВОД Анатолий Петрухин.

Если лишние мюоны такой же энергии, как и другие, то значит какие-то объекты прилетают из космоса или исследователи неправильно оценивают количество частиц с такими энергиями, предположил Петрухин. Он также отметил, что если энергии будут больше, то избыток мюонов образуется в атмосфере, а это новый процесс их рождения.

Отмечается, что ученые НИЯУ МИФИ уже внесли значительный вклад в объяснение "мюонной загадки", первыми показав, что за избыток мюонов ответственны космические лучи именно сверхвысоких энергий.

Ранее "Роскосмос" совместно с коллегами из США разработал проект технического документа, регламентирующего процесс сведения с орбиты Международной космической станции (МКС).

В госкорпорации отметили, что для этого рассматриваются различные сценарии, в которых задействованы возможности обеих сторон. Обсуждения ведутся на уровне руководителей космических программ, отметили в компании.