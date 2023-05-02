Астрономы получили сигнал с планеты из другой звездной системы

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Сигнал поступил с планеты, располагающейся в системе звезды YZ Кита в 12 световых годах от Земли, сообщает Life.ru.

Речь идет о планете YZ Кита b, которая вращается ближе всех к звезде одноименной системы, гораздо ближе, чем Меркурий по отношению к Солнцу. Планета относится к земной группе и является твердой по своей массе, которая составляет 58% земной, а на оборот вокруг звезды YZ Кита уходит два дня.

Ученые получили с YZ Кита b так называемые когерентные радиосигналы. Такие сигналы не хаотичны, их характер меняется с некоторой регулярностью. Они шли в диапазоне частот 2–4 гигагерца, каждый сеанс наблюдений шел по несколько часов.

По мнению астрономов, планета издает такие радиосигналы во время полярных сияний, а значит, у нее есть своя магнитосфера. Само по себе это не гарантирует наличие обитаемости или пригодности для жизни, однако магнитное поле необходимо для защиты атмосферы. Без него космическое излучение сдует атмосферный слой.

Если предположения в отношении планеты системы YZ Кита верны, ученые смогут искать другие планеты земной группы с магнитосферой, что поможет сформировать список потенциально пригодных для жизни космических тел.

Ранее сигналы из космоса научилась распознавать нейросеть. Искусственный интеллект обучили на двух типах данных: радиосигналах земного и космического происхождения. После этого алгоритму дали рассмотреть 150 терабайт данных о 820 звездах, расположенных на расстоянии от 30 до 90 световых лет от Земли. Нейросеть выбрала 8 сигналов, о которых можно предположить, что они произошли искусственным путем.

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