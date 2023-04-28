Страны-участницы программы МКС поддержали продление ее работы после 2024 года – NASA

Фото: depositphotos/3DSculptor

Все страны-участницы программы МКС поддержали продление эксплуатации станции после 2024 года. Об этом сообщается в заявлении NASA, опубликованном на официальном сайте организации.

"США, Япония, Канада и страны – участницы Европейского космического агентства подтвердили, что будут поддерживать продолжение работы космической станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что будет поддерживать продолжение работы станции до 2028 года", – говорится в заявлении агентства.

В NASA сообщили, что продолжат работу с партнерскими агентствами, чтобы обеспечить в будущем непрерывное присутствие на низкой околоземной орбите, а также безопасный и упорядоченный переход от МКС к коммерческим платформам.

Ранее сообщалось, что частная японская компания Ispace не может выйти на связь со своим посадочным аппаратом Hakuto-R, который должен был совершить посадку на поверхность Луны.

Hakuto-R был запущен к Луне 11 декабря прошлого года со стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

До этого российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили первый в текущем году выход в открытый космос.

Новости часа: "Роскосмос" направил письма партнерам о продлении работы на МКС еще на 5 лет