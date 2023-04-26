"Роскосмос" пока не разобрался, что повредило корабли "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21"

Фото: ТАСС/Иван Тимошенко

Специалисты "Роскосмоса" пока не смогли установить причины повреждения кораблей "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21". Об этом рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Это становится проблемой. <...> Когда метеорит и, может быть, мусор – до конца мы еще не разобрались, но это точно внешнее воздействие, – нарушило систему терморегулирования, поставило под угрозу жизни экипажей", – передает ТАСС его слова.

Российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки корабля "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года. Визуальный осмотр внешней поверхности корабля подтвердил наличие утечки. В конце марта он покинул МКС без экипажа, а ему на замену прилетел "Союз МС-23".

11 февраля произошла разгерметизация на борту грузового корабля "Прогресс МС-21". При осмотре фотографий его обшивки, сделанных после отстыковки от МКС, были обнаружены отверстия, которых не было при производстве. В конце февраля корабль свели с орбиты, его несгоревшие обломки упали в южной части Тихого океана.

