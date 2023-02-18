Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

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Грузовой корабль "Прогресс МС-21" с поврежденной системой охлаждения отстыковался от Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса".

В 05:26 по московскому времени корабль отстыковался от российского малого исследовательского модуля "Поиск". Планируется, что после отхода корабля от МКС космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут его и сфотографируют места повреждения радиатора системы терморегулирования.

В 07:03 двигательная установка "Прогресса МС-21" включится на торможение для схода с орбиты, после чего корабль войдет в атмосферу и разрушится. По прогнозам специалистов "Роскосмоса", падение несгоревших элементов конструкции ожидается в 07:45 в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Прогресс МС-21" был запущен на МКС 26 октября прошлого года, и спустя двое суток он доставил на станцию более 2,5 тонны грузов. Его место на МКС предстоит занять беспилотному кораблю "Союз МС-23".

11 февраля разгерметизация произошла на борту грузового корабля "Прогресс МС-21", интегрированного в состав российского сегмента МКС. В "Роскосмосе" сообщили, что космонавты закрыли переходной люк и полностью изолировали корабль от общего объема станции.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал причиной разгерметизации космического корабля утечку утеплителя из системы терморегулирования. Он подчеркнул, что приоритетом является исследование того, не является ли данное ЧП систематической ошибкой.

Стала известна причина разгерметизации корабля "Прогресс МС-21"

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