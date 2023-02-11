Разгерметизация произошла на борту корабля "Прогресс МС-21" – "Роскосмос"

Фото: roscosmos.ru

Разгерметизация произошла на борту грузового корабля "Прогресс МС-21", который 18 февраля должен покинуть МКС. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Специалисты <...> зафиксировали разгерметизацию в грузовом корабле "Прогресс МС-21". <...> Переходной люк в корабль закрыт, таким образом "Прогресс МС-21" изолирован от общего объема станции. <...> Причины его разгерметизации выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все оборудование, которое должно быть спущено космическим кораблем на Землю, уже погружено. Инцидент никак не повлиял на работу космической станции, ее экипажу ничего не угрожает.

Отвечая на вопрос РИА Новости, в госкорпорации заявили, что инцидент не скажется на планах по выводу шаттла с орбиты. Как и планировалось, отстыковка и дальнейшее затопление в Тихом океане состоятся 18 февраля.

Ранее в субботу грузовой корабль "Прогресс МС-22", который был запущен с космодрома Байконур 9 февраля, пристыковался к МКС. Он доставил космонавтам 1,3 тонны сухих грузов, 720 килограммов топлива, азот, воду научное оборудование, провизию и различные материалы.



Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

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