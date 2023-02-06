В РКК сообщили об активной работе над созданием Российской орбитальной станции

Фото: "Роскосмос"

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" ведет активную работу над созданием Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил генконструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

"При этом мы не сбавляем работы по Российской орбитальной станции. В этом году выпустим эскизный проект станции и будем его защищать", – цитирует его ТАСС.

Соловьев добавил, что за последние 2 года специалисты корпорации провели большое количество работ по ремонту и дооснащению в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Для усовершенствования сферы Совет главных конструкторов предложил программу с новыми работами, выходами в открытый космос и задачами по роботехнике.

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-22", у которого был поврежден радиатор при полете в космосе, вернется на Землю в марте. На борту корабля не будет космонавтов. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина уже подготовили корабль к отправке на землю.



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