Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Фото: youtube канал "Роскосмос ТВ"

Роскосмос сообщил о запуске ракеты "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" №4, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию госкорпорации.

На низкую околоземную орбиту ракету вывели за счет разгонного блока ДМ-03. Спутник "Электро-Л" будет, согласно плану, работать на геостационарной орбите почти 35,8 тысячи километров.

Произведенный пуск стал первым российским космическим стартом в 2023 году. На 9 и 20 февраля запланированы пуски к Международной космической станции кораблей "Прогресс МС-22" и "Союз МС-23".

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года на Землю вернется корабль "Союз МС-22", у которого был поврежден радиатор при полете в космосе. Космонавтов на судне не будет, лишь грузы и научное оборудование.

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