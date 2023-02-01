Грузовой корабль "Прогресс МС-23" полетит на МКС в мае

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" полетит на Международную космическую станцию в мае 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал "Роскосмоса".

В госкорпорации рассказали, что на Байконур отправили состав с блоками двух носителей "Союз-2.1а".

"Один носитель в мае запустит на орбиту грузовик "Прогресс МС-23", – говорится в сообщении.

Вторая ракета в сентябре направит на МКС корабль "Союз МС-24". На борту будет присутствовать экипаж. Перед "Прогрессом МС-23" на космическую станцию 9 февраля отправят "Прогресс МС-22".

Ранее гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов рассказал, что первый старт ракеты "Союз-5" пройдет в 2024 году. До этого поступали данные, что пуск был намечен на четвертый квартал 2023 года.

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