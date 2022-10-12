NASA планирует запустить корабль к Луне 14 ноября

Фото: ТАСС/Joel Kowsky/Nasa/Planet Pix via ZUMA Press Wire

NASA запланировала запуск ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion на Луну 14 ноября. Миссия получила название "Артемида-1", сообщает сайт космического агентства.

Старт запуска ракеты с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди планируют на 00:07 по местному времени (в 08:07 по московскому. – Прим. ред.). Резервные даты намечены на 16 и 19 ноября.

До этого NASA отложила намеченный на 27 сентября запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии "Артемида-1" на орбиту Луны из-за неблагоприятных погодных условий. Уточняется, что полету помешал ураган "Иэн", надвигавшийся на штат Флорида, США.

А в августе NASA перенесла из-за технических проблем первый пробный запуск ракеты-носителя, обязанность которой была вывести в беспилотный рейс на Луну корабль Orion. Полет отменили после обнаружения утечки водорода при заправке ракеты.

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