Корабль "Прогресс МС-21" покинет МКС 18 февраля

Фото: youtube.com/"Роскосмос ТВ"

Госкорпорация "Роскосмос" назвала дату расстыковки грузового корабля "Прогресс МС-21" с Международной космической станцией (МКС).

"Подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-21" от МКС, запланированной на 18 февраля, – укладка удаляемого оборудования в корабль", – указано в отчете о работе космонавтов за 1 февраля.

Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-21" пристыковался к Международной космической станции в октябре 2022 года. Космонавты получили 2 520 килограммов грузов, в том числе питьевую воду, топливо для дозаправки станции, а также оборудование и материалы.

Ранее стало известно, что "Прогресс МС-22" направят на Международную космическую станцию 9 февраля. Пуск грузового корабля "Прогресс МС-23" запланирован на май 2023 года.

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