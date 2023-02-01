В "Роскосмосе" сообщили о переносе коррекции орбиты МКС на 3 февраля

Фото: госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" перенес коррекцию орбиты Международной космической станции со среды, 1 февраля, на пятницу, 3 февраля, по баллистическим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

"Коррекция орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-20", запланированная на 1 февраля, перенесена на резервную дату – 3 февраля – по баллистическим причинам", – говорится в сообщении.

9 февраля на космическую станцию стартует грузовой корабль "Прогресс МС-22".

Ранее стало известно, что космический грузовик "Прогресс МС-23" полетит на МКС в мае 2023 года. В "Роскосмосе" рассказали, что на Байконур уже направили состав с блоками двух носителей "Союз-2.1а". Вторая ракета в сентябре отправит на МКС пилотируемый корабль "Союз МС-24" с новым экипажем станции.



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