Космонавт Федяев полетит на МКС на корабле SpaceX не ранее 26 февраля

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев направится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX из США не раньше 26 февраля. Об этом информирует сайт корпорации.

"Сейчас Андрей Федяев проходит предполетную подготовку в США вместе с коллегами по экипажу – астронавтами NASA Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом ОАЭ Султаном аль-Нейади", – говорится в сообщении.

Старт Crew Dragon с миссией Crew-6 к МКС ракетой-носителем Falcon-9 пройдет из Космического центра имени Кеннеди NASA. Место расположено в штате Флорида.

Ранее сообщалось, что корпорация приняла все меры для создания безопасности космонавтов на МКС до прибытия корабля "Союз МС-23". В случае появления нештатной ситуации до 22 февраля кресло американца Франциско Рубио временно перенесут.

При необходимости его спустят на Землю на корабле Crew Dragon. Россияне же вернутся на "Союзе МС-22".

"Актуальный репортаж": "Роскосмос" эвакуирует экипаж "Союза МС-22" на другом корабле

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!