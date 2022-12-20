Запуск грузового корабля "Прогресс" может быть перенесен на март – СМИ

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

В ракетно-космической отрасли РФ предупредили о возможном переносе запуска грузового корабля "Прогресс МС-23", передает ТАСС.

"Если запуск "Союза МС-23" будет перенесен на февраль, то "Прогресс МС-22" полетит к МКС в начале марта", – заявил собеседник информагентства.

Ранее в декабре российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22". Об инциденте доложили в Центр управления полетами.

В "Роскосмосе" заявили, что на Международную космическую станцию были направлены инструкции по срочному спуску для корабля "Союз-МС-22", однако сейчас оснований для их использования нет.

В госкорпорации также могут заранее отправить на МКС корабль "Союз МС-23" взамен поврежденного "Союза МС-22". При этом окончательное решение об этом пока не принято. На отправку нового корабля может потребоваться минимум месяц.

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