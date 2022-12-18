"Роскосмосу" потребуется минимум месяц, чтобы ускоренно отправить к МКС новый корабль

Фото: NASA

"Роскосмосу" потребуется минимум месяц, чтобы заранее отправить на Международную космическую станцию корабль "Союз МС-23" взамен поврежденного "Союза МС-22", однако такое решение еще не принято. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщают РИА Новости.

"Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до 1 месяца", – заявил собеседник агентства.

Источник уточнил, что на космодроме Байконур, откуда осуществляются запуски кораблей к МКС, сейчас находятся два корабля: "Союз МС-23" и "Союз МС-24".

До этого "Роскосмос" сообщил об отсутствии предпосылок для срочного возвращения с МКС на Землю "Союза МС-22". При этом специалисты Центра управления полетами направили на МКС инструкции по срочному спуску для корабля "Союз-МС-22". В госкорпорации уточнили, что подобные инструкции регулярно обновляются и всегда имеются на корабле.

"Роскосмос" 15 декабря сообщил о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22". Вероятной причиной происшествия было названо попадание метеорита. Из-за инцидента космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин отменили планирующийся выход в открытый космос.

Кадры трансляции NASA показали, как из корабля били фонтаны с технической жидкостью. Чтобы изучить причину неполадок, космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сняла на фото и видео внешнюю поверхность корабля и передала данные специалистам на Земле.

На корабле "Союз МС-22" из-за аварии изменился температурный режим. "Роскосмос" опроверг якобы повышение температуры на корабле до 50 градусов. В госкорпорации отметили, что изменение температурного режима незначительно, при этом подтвердили повышение температуры в жилом объеме корабля до 30 градусов.

"Союз МС-23" могут запустить к МКС раньше из-за утечки

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