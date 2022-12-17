Российский сегмент МКС работает в штатном режиме – "Роскосмос"

Фото: Роскосмос

Российский сегмент Международной космической станции работает в штатном режиме после разгерметизации корабля "Союз МС-22". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Полет российского сегмента МКС продолжается штатно, космонавты работают по графику, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Центр управления полетами отслеживает состояние корабля "Союз". В настоящее время температура в его жилой части не превышает 30 градусов, что соответствует допустимым значениям.

В госкорпорации также напомнили, что сейчас на Байконуре готовится к запуску "Союз МС-23", и отметили, что при необходимости он может отправиться к МКС раньше запланированного срока.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что температура на борту "Союза МС-22", пристыкованного к МКС, поднялась до 55 градусов. Позже в "Роскосмосе" это опровергли.

До этого в госкорпорации сообщали о повреждении внешней обшивки корабля. Предположительно, причиной стало попадание метеорита в радиатор внешней системы терморегулирования, что привело к его разгерметизации.



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