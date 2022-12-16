Температура на корабле "Союз МС-22" поднялась до 55 градусов за сутки из-за аварии – СМИ

Фото: blogs.nasa.gov

Температура на корабле "Союз МС-22" за сутки поднялась до 55 градусов из-за аварии в системе охлаждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Температура внутри "Союза" в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" пробуют различные способы ее снижения", – сообщил информированный собеседник агентства.

До конца 2022 года российские космонавты не будут осуществлять попыток по выходу в космос, сообщил специалист подмосковного Центра управления полетами (ЦУП). Ранее он задал космонавту Сергею Прокопьеву вопрос, мешает ли ему оборудование, нужное для выхода в открытый космос. Прокопьев сообщил, что мешает, но в случае нового выхода в открытый космос его можно не убирать. Теперь же оборудование будет убрано.

Накануне "Роскосмос" сообщил о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22". Как сообщалось позже, это могло произойти из-за попадания метеорита. В связи с инцидентом космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину пришлось приостановить внекорабельную деятельность.

По кадрам трансляции NASA было видно, что из корабля били фонтаны с технической жидкостью. С целью изучить причины неполадок космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. После этого данным получили специалисты на Земле.



"Роскосмос" подтвердил разгерметизацию в системе терморегулирования корабля "Союз МС-22"

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