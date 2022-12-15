В "Роскосмосе" рассказали, что помешало экипажу МКС выйти в космос

Фото: roscosmos.ru

Выход российских космонавтов в открытый космос отменили из-за сигнала одной из систем диагностики корабля Союз МС-22, пристыкованного к МКС, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Выполнение программы ВКД-56 прервали по техническим причинам. Информация о срабатывании сигнализатора поступила до того, как начали открывать выходной люк.

Комиссия выясняет причины произошедшего. По итогам ее работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента МКС.

Выход в открытый космос членов российского экипажа Международной космической станции Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина перенесли второй раз. Экипажу МКС ничего не угрожает.

25 ноября Прокопьев и Петелин были вынуждены прекратить подготовку к выходу в открытый космос из-за неполадок в системе охлаждения одного из скафандров.

Предыдущий выход членов экипажа МКС в открытый космос состоялся 17 ноября. Космонавты выполнили подготовительные работы к переносу радиатора модуля "Наука" при помощи робота-манипулятора ERA.



Инженеры NASA вывели корабль Orion на дальнюю ретроградную орбиту Луны

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!