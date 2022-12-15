Российские космонавты второй раз откладывают выход в открытый космос из-за неполадок

Фото: roscosmos.ru

Выход в открытый космос членов российского экипажа Международной космической станции Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина переносится второй раз. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам", – указано в сообщении.

Уточняется, что согласно переговорам космонавтов, работы в открытом космосе перенесли из-за обнаруженной разгерметизации системы охлаждения корабля Союз МС-22, пристыкованного к станции. Экипажу МКС ничего не угрожает.

25 ноября Прокопьев и Петелин были вынуждены прекратить подготовку к выходу в открытый космос из-за неполадок в системе охлаждения одного из скафандров.

Предыдущий выход членов экипажа МКС в открытый космос состоялся 17 ноября. Космонавты выполнили подготовительные работы к переносу радиатора модуля "Наука" при помощи робота-манипулятора ERA.

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