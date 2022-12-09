В России создают двигатель для полетов космических аппаратов к краю Солнечной системы

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В России создают электроракетный двигатель, который будет способен доставить космический аппарат на границу Солнечной системы. Об этом сообщил директор предприятия – разработчика ОКБ "Факел" Геннадий Абраменков.

Он уточнил, что создание двигателя проходит под научным руководством НИЦ "Курчатовский институт". Безэлектродный плазменный ракетный двигатель будет обладать большой мощностью, подчеркнул Абраменков.

"Для него нужен будет ядерный источник питания. В его задачи будут входить межпланетные перелеты, а в перспективе – полеты к краю Солнечной системы", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил планы по созданию собственной орбитальной станции. В госкорпорации пояснили, это связано с тем, что состояние российского сегмента МКС, эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски.

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