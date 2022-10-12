Спутник AngoSat-2 охватит Анголу, Африку и часть Европы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава министерства связи Анголы Мариу Оливейра сообщил, что телекоммуникационный спутник AngoSat-2 будет способен охватить не только Анголу, но и всю Африку и часть Европы.

Его запуск должен состояться 12 октября в 18:00 по московскому времени на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур. Выведение на расчетную орбиту запланировано на 00:44.

"Это коммуникационный спутник, он должен охватить не только Анголу, но и всю Африку – те страны, которые граничат с Анголой, а также часть Европы", – передает РИА Новости его слова.

Предполагается, что он проработает 15 лет. Размещение AngoSat-2 на орбите обеспечит услуги:

фиксированной и подвижной связи;

цифрового телерадиовещания;

высокоскоростного доступа в интернет.

РФ и Ангола пришли к договоренности о создании нового российско-ангольского спутника весной 2018 года, поскольку связь с Angosat-1 была потеряна.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк. Как отметили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!