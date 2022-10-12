Японская ракета Epsilon не смогла выйти на орбиту и была сбита

Фото: AP Photo/Terry Renna

Японская ракета-носитель Epsilon, которая должна была вывести на орбиту Земли восемь спутников, отклонилась от заданной траектории и была уничтожена по решению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя агентства.

"Придя к выводу, что нам не удастся вывести спутники на орбиту из-за отклонения (ракеты. – Прим. ред.) от заданной траектории, мы приняли решение уничтожить ее", – сказал он.

Среди космических аппаратов, которые несла Epsilon, был исследовательский спутник RAISE-3, который должен был использоваться при испытании инновационных технологий. Этот пуск стал первым неудачным стартом ракеты данного типа с момента ее разработки в 2003 году.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что рассчитывает на продолжительное сотрудничество с Россией на МКС до 2030 года. Он отмечал, что РФ является важным партнером, что объясняет ценность сотрудничества. По его словам, вместе с NASA Россия оказывает помощь в поддержании работы Международной космической станции.



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