Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту стартовал к МКС

Фото: youtube.com/NASA

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Трансляцию полета на своем сайте ведет NASA.

Спустя несколько минут после запуска первая ступень ракеты-носителя отделилась. Она приземлится на плавающую платформу в Атлантическом океане и в будущем будет использована повторно. Стыковка Crew Dragon с МКС пройдет в автоматическом режиме спустя 29 часов после старта.

Экипаж миссии Crew-5 пробудет на борту космической станции 150 дней и вернется на Землю в марте следующего года.

В середине июля "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях. Документ должен способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС.

Тогда же стало известно, что первой в рамках соглашения миссией станет Crew-5. В состав миссии вошла единственная женщина в отряде российских космонавтов Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, астронавт JAXA Коичи Ваката.

Изначально полет корабля Crew Dragon должен был состояться 3 октября, однако 28 сентября было принято решение перенести запуск из-за урагана, который обрушился на американский штат Флорида, где находится космодром.



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